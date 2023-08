Viúva de fisiculturista morto em incêndio é interrogada pela Polícia

A viúva do fisiculturista que morreu carbonizado em um incêndio no Rio de Janeiro negou que tenha brigado com Hugo Sérgio Pereira do Nascimento antes de o apartamento pegar fogo. Larissa Mello Viana Silveira prestou depoimento na 32ª DP (Taquara) nesta quinta-feira (10). Segundo relato de vizinhos, o casal havia passado a madrugada antes do acidente discutindo. As informações são do portal g1.

"Não existiu briga nenhuma, não sei de onde tiraram", alegou Larissa, que foi ouvida na delegacia por cerca de 4 horas.

De acordo com a publicação, ela ainda negou qualquer versão de que teria trancado o marido no quarto durante o incêndio ou que seria responsável pelo início das chamas.

O laudo do instituto de criminalística apontou um "acidente termoelétrico" como possível causa do incêndio no imóvel, com registro de um curto-circuito na tomada da sala.

"As pessoas criaram que ela o trancou no apartamento no quarto. Criaram que ela botou fogo na casa e o laudo é muito claro. É impossível trancar alguém onde não há maçaneta", afirmou a defesa da mulher durante o depoimento.

O documento diz ainda que o fogo "foi originado em instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas", na sala da casa, próximo à televisão.

Não foram encontrados sinais de uso de substância para acelerar o fogo nem indícios de ação violenta.

A filha do casal, de 6 anos, sofreu queimaduras em 70% do corpo. Ela ainda está internada em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no Centro.

Suposta briga antes do incêndio

Ainda segundo o relato de vizinhos do casal à BandNews FM e à RecordTV, os dois costumavam brigar frequentemente. Barulhos de uma discussão chegou a ser ouvida por morador, momento antes do incidente.

"Quando acordei [foi] com o barulho de briga, móveis, aquela barulheira de alguém quebrando a casa. Comecei a ouvir gritos de criança. Apavorada, gritando 'para'. Não sei se para as chamas ou lá dentro, [para] o que tava ocorrendo", disse uma testemunha anônima ao Balanço Geral.

Já Larissa nega que tenha se desentendido com o companheiro na data. Segundo ela, o casal estava dormindo quando foi surpreendido pelo incêndio. "A gente, às vezes, dava uma discutida. Você sabe como é morar em apartamento, né?! Eu xingo, sou nervosa, estressada. Até um morador me perguntou: 'vocês brigaram?', falei 'não'".

O caso é acompanhado pela Polícia Civil.