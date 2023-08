Vizinhos contestam esposa de fisiculturista morto em incêndio e relatam briga do casal antes do fogo

Vizinhos contestam a versão apresentada pela esposa de fisiculturista morto em incêndio registrado em apartamento onde vivia com a família, na madrugada do último sábado (29), no bairro Anil, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mulher afirma que o companheiro salvou a filha, de 6 anos, e o cachorro do casal das chamas. As testemunhas, porém, disseram a veículos de imprensa que a criança e o pai foram resgatados por outros moradores.

Um laudo pericial, que ficará pronto no prazo de 15 dias, deve esclarecer se o episódio foi acidental ou criminal.

À rádio BandNews FM, um vizinho do casal, que não quis se identificar, detalhou que ele, outros três moradores e um motoqueiro entraram no imóvel para retirar Hugo Sérgio, de 30 anos, e a filha.

Outra testemunha, que também optou pelo anonimato, confirmou ao veículo a versão de que não foi o fisiculturista que retirou a criança do apartamento. O animal de estimação teria sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Outro residente do local do prédio afirmou à rádio que o homem e a criança estavam em cômodos diferentes quando foram encontrados: ele, no quarto, e a menina, na cozinha. Ainda conforme a fonte, o homem foi observado na varanda do imóvel, andando desesperado, de um lado para o outro.

A menina teve cerca de 30% do corpo queimado e seguia internada, nessa quinta-feira (3), em estado grave, no Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro do Rio, conforme informações do Balanço Geral, da RecordTV. A mãe dela, Larissa Mello Viana Silveira, de 27 anos, também recebeu atendimento médico, mas já está de alta.

Em imagens registradas pelo circuito interno do condomínio e divulgadas pelo telejornal, é possível observar o momento em que a esposa deixa o apartamento, aparentemente atordoada, após o incêndio ter sido iniciado. Em seguida, ela tenta retornar, mas a fumaça invade o corredor e obstruiu a visão do equipamento de gravação.

Legenda: Câmera de segurança do prédio mostrou Larissa Mello Viana Silveira escapando do apartamento e chamas e correndo para o corredor Foto: reprodução/RecordTV

Suposta briga antes do incêndio

Ainda segundo o relato de vizinhos do casal à BandNews FM e à RecordTV, os dois costumavam brigar frequentemente. Barulhos de uma discussão chegou a ser ouvida por morador, momento antes do incidente.

"Quando acordei [foi] com o barulho de briga, móveis, aquela barulheira de alguém quebrando a casa. Comecei a ouvir gritos de criança. Apavorada, gritando 'para'. Não sei se para as chamas ou lá dentro, [para] o que tava ocorrendo", disse uma testemunha anônima ao Balanço Geral.

Já Larissa nega que tenha se desentendido com o companheiro na data. Segundo ela, o casal estava dormindo quando foi surpreendido pelo incêndio. "A gente, às vezes, dava uma discutida. Você sabe como é morar em apartamento, né?! Eu xingo, sou nervosa, estressada. Até um morador me perguntou: 'vocês brigaram?', falei 'não'".

Esposa acredita em curto-circuito

Ao Balanço Geral, da RecordTV, a jovem disse acreditar que um curto-circuito em uma tomada pode ter provocado o fogo.

"Na tomada da TV. Uma forma de alerta para as pessoas que botam muitas coisas na mesma tomada e acham que não vai ter um curto... Se realmente for comprovado — o laudo não saiu ainda — que foi um curto, fica como forma de alerta", disse.

O caso é acompanhado pela Polícia Civil.