Marido descobre gravidez de gêmeos em anúncio de piloto durante voo de férias; veja vídeo

Foi durante um voo de férias para o Rio de Janeiro que o jovem Igor Smith Sandim, 29 anos, descobriu que a esposa Mariana Breve Takimoto, 26 anos, estava grávida de gêmeos. O anúncio foi dado pelo piloto do avião antes de a aeronave pousar no destino. O vídeo repercutiu não só pela criativa surpresa, mas pela reação do futuro pai. As informações são do g1.

“Gostaria de parabenizar o nosso cliente Igor Smith pela informação da gravidez da sua esposa Mariana, e a possibilidade de ser gêmeos. Parabéns aos papais”, anunciou o piloto do avião.

Os passageiros aplaudiram a notícia, mas a reação do pai chamou a atenção pela surpresa. Após a descoberta, um comissário entregou o exame médico de Mariana.

Em entrevista ao g1, Igor disse que a reação foi de felicidade. “Foi um sentimento ótimo, sempre fui louco pra ter filho com ela. E logo veio o comissário com o exame de ultrassom falando que tá tudo certo".

Felicidade com a surpresa

A viagem do casal ia ser de 7 dias no Rio de Janeiro. Conforme Igor, que será pai de primeira viagem, a suspresa foi organizada pela esposa e por amigos.

Igor Smith Jovem pai “Fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro para ficarmos sete dias de férias e quando estávamos chegando no destino, a minha esposa foi falar com o comandante para dar a notícia da gravidez de surpresa pra mim”.

Mariana teve um aborto espontâneo meses antes, então a notícia realmente foi positiva. “Minha esposa teve um aborto, pois o feto não se desenvolveu. Dois meses depois veio a notícia de que ela estava grávida de novo, então não estava nos planos engravidar tão rápido pela perda que tivemos, mas estamos muito felizes", concluiu.