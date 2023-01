Casal desaparecido após viajar a SP está detido no Líbano, diz polícia

Um casal do Rio Grande do Sul que desapareceu após viajar a São Paulo (SP), em 18 de dezembro, está detido no Líbano. A Polícia Civil descobriu o paradeiro dos dois em 29 de dezembro, conforme reportado pelo g1.

Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31, foram preso em 19 de dezembro após desembarcar na capital libanesa, Beirute.

A Polícia Civil não afirmou o motivo da detenção, que teria sido informado aos familiares dos dois. A família de Igor disse ao g1 que não irá se pronunciar, enquanto a família de Juliana disse que "vai tentar descobrir mais detalhes".

"Familiares do Igor estiveram na delegacia para informar que autoridades consulares do Líbano entraram em contato com eles e informado que Igor e Juliana teriam sido detidos ao desembarcarem no Aeroporto em Beirute, capital do Líbano", disse a delegada Rita de Carli, responsável pela investigação.

Viagem a São Paulo

O casal viajou de Carazinho, cidade onde mora no Norte do Rio Grande do Sul, e chegou à capital paulista em 14 de dezembro para fazer compras. Eles mantiveram contato com os familiares e visualizaram mensagens até o dia 18.

Após isso, os telefones de Igor e Juliana pararam de receber ligações e a família começou a denunciar o desaparecimento.

O Itamaraty e a embaixada brasileira no Líbano foram contatados sobre a prisão. Os dois receberam assistência consular e as famílias devem continuar a receber informações.

Não há informações se o casal irá ser liberado para voltar ao Brasil, e quando isso aconteceria.

Igor e Juliana estão juntos há dois anos e essa era a primeira vez que viajavam a São Paulo, segundo a Polícia Civil. Ela é natural de Belém, no Pará, e Igor é de Carazinho.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil