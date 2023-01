Avião monomotor com cinco tripulantes bate contra árvores após falha durante pouso em SC

Um avião monomotor com cinco tripulantes bateu contra árvores após uma falha durante o pouso em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta quarta-feira (4).

O Corpo de Bombeiros Militar informou que o piloto teve traumatismo cranioencefálico leve e foi levado ao hospital do município. As informações são do portal g1.

Havia cinco tripulantes na aeronave, mas somente o piloto se feriu e precisou de atendimento. De acordo com os bombeiros, o monomotor Piper Saratoga, ao pousar, não conseguiu parar e bateu nas árvores.

No momento do acidente, uma chuva fraca molhou a pista, que não é pavimentada. Além do caminhão dos bombeiros, foi chamado também o helicóptero da corporação, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).