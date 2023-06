Mãe de jovem internada após cheirar pimenta comenta processo de recuperação: 'um dia de cada vez'

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, 25 anos, segue internada em enfermaria de Goiânia, em Goiás. Após quatro meses desde o ocorrido, a mãe dela, Adriana Medeiros, desabafou sobre o processo de recuperação. "Estou vivendo um dia de cada vez para não sofrer, mas tem dias que dou um baque", disse.

Thais está no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). Segundo ela, é preciso manter a força para dar apoio à filha. "Preciso ficar firme, sou eu quem cuido dela".

Conforme o g1, as filhas de Thais — as pequenas Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6 — visitaram a trancista no último domingo (11). As meninas ficaram emocionadas.

Previsão de alta

Thais deve receber alta ainda essa semana. Por isso, familiares estão montando um quarto com estrutura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para receber a jovem.

Ela ainda precisa passar por novos exames para garantir que pode retornar para casa. Ao g1, o Crer afirmou que paciente está com estado de saúde regular.

"Eles só a liberam quando o quarto dela estiver arrumado", acrescentou Adriana.

Entenda o caso

No dia 17 de fevereiro, Thais Medeiros foi almoçar com a família do namorado, em Anápolis, cidade do interior de Goiás. Na ocasião, um dos assuntos foi o preparo com pimentas que a sogra de Thais fazia. Por conta da conversa, um dos vidros com conservas foi passado de mão em mão, até que a trancista o cheirou.

Segundo a sogra de Thais, Sandra Oliveira, a jovem não chegou a provar, apenas cheirou. "Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos", disse, na época.

Ela foi levada rapidamente para o hospital, mas ainda assim teve um edema cerebral. Desde a internação, em fevereiro, ela teve algumas pioras no quadro, chegando a ser internada mais de uma vez na UTI e contrair, inclusive, pneumonia.