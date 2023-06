Jovem que cheirou pimenta deve receber alta nos próximos dias, diz mãe

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que está hospitalizada desde fevereiro após sofrer uma forte reação alérgica ao cheirar uma conserva de pimenta, deve receber alta hospitalar em breve.

A mãe da jovem, Adriana Medeiros, contou ao portal g1 que Thais deve ir para casa nos próximos dias. Uma espécie de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) será montada na residência.

"Depois que receber alta, ela deve começar a fazer reabilitação. Aí eles falam tudo que a gente precisa, como cama e oxigênio. Vou ter que mudar aqui para perto do Crer porque o estado dela é muito complicado", afirmou Adriana.

Ela ressaltou que a filha responde bem aos tratamentos médicos e deve passar por exames para comprovar o estado de saúde antes de ser liberada.

Thais já está respirando sozinha e se recuperou de um quadro de pneumonia há cerca de duas semanas. “Ela (Thais) está respirando sozinha. Já tem três dias que não está precisando da traqueostomia”, disse a mãe.

Entenda o caso

Thais passou mal no dia 17 de fevereiro, durante um almoço com a família do namorado, em Anápolis, cidade do interior de Goiás. Eles conversaram sobre os preparos com pimentas que a sogra de Thais fazia. Por conta da conversa, um dos vidros com conservas foi passado de mão em mão, até que a trancista o cheirou.

Segundo a sogra de Thais, Sandra Oliveira, a jovem não chegou a provar, apenas sentiu o cheiro. "Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos", disse, na época.

A jovem foi levada rapidamente para o hospital, onde foi identificado um edema cerebral. Desde a internação, em fevereiro, ela teve algumas pioras no quadro.

Após 80 dias hospitalizada, Thais recebeu pela primeira vez a visita das duas filhas, Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6.