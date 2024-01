Leilão da Receita Federal tem iPhones a partir de R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal vai realizar um leilão no dia 30 de janeiro. Ao todo, são 74 lotes que incluem smartphones, câmeras e até carros, que foram apreendidos ou abandonados na Delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP).

O lote 46, por exemplo, inclui um iPhone 11 Pro 68 GB, um iPhone Pro Max 256 GB e um fone de ouvido com lance mínimo de R$ 1 mil. Já o lote mais caro, de número 12, possui mais de 20 mil displays para celulares com lance mínimo de R$ 250 mil.

As propostas devem ser feitas através do Sistema de Leilão Eletrônico entre o dia 25 de janeiro até as 21h do dia 29 de janeiro. Há lance mínimo de R$ 200 até R$ 250 mil.

A sessão terá início às 9h do dia 30, com a classificação e ordenação das propostas, e os lances serão liberados a partir das 10h. O certame é organizado pela alfândega da Receita em Ribeirão Preto.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, sendo necessário ter cadastro no e-CAC e nível de autenticação ouro ou prata no portal Gov.br.

COMO PARTICIPAR

Acesse o serviço Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC (Central Virtual de Atendimento);

Faça o login com a cont gov.br ou código de acesso;

Após o login, selecione a caixa de buscas "Localizar serviços" e escreva "leilão";

Clique em "Participar de Leilão Eletrônico da Receita Federal".

