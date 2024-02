Jovem que cheirou pimenta recebe alta após 83 dias hospitalizada

A jovem Thais Medeiros, internada após ter uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta, teve alta médica nessa segunda-feira (12), após ficar 83 dias hospitalizada em razão de uma piora no estado de saúde. Nesse período, ela chegou a ser levada para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a mãe dela, Adriana Medeiros, cita que o hospital tem mais suporte para atender as necessidades da filha e que o retorno para casa é "um pouco tenso", mas garante que os familiares sabem cuidar da jovem em casa, em Goiânia (GO).

Na gravação, a responsável afirma que a luta agora também será para fazer com que o Município cumpra uma sentença da Justiça, que determinou o fornecimento do serviço de home care (assistência domiciliar) para Thais. Segundo a família da paciente, a Administração recorreu da decisão, fazendo com que a medida não fosse cumprida de imediato. "Vai sair, se Deus quiser", disse a mãe.

Em seguida, Adriana agradeceu o apoio que vem recebendo dos mais de 500 mil seguidores de Thais no Instagram. "Graças a Deus retornamos para casa, agora é continuar os cuidados em casa com muito amor e carinho", declarou.

Atualmente, a família da jovem realiza uma nova campanha para arrecadar doações para auxiliar nos custos dos tratamentos dela. O valor angariado também será destinado para a fisioterapia de Thais e outros custos diários, já que ela também é mãe de duas crianças.

Até a publicação deste material, a Prefeitura de Goiânia ainda não tinha se manifestado sobre este assunto.

RELEMBRE O CASO

Thais Medeiros, 26 anos, teve uma parada cardiorrespiratória após inalar o conteúdo de uma garrafa de pimenta, em um almoço na casa de um ex-namorado. O caso aconteceu em Goiás, em fevereiro de 2023.

Após a inalação, a jovem começou a passar mal, tendo uma reação alérgica grave ao alimento. Mesmo sendo levada rapidamente para uma unidade de saúde, ela acabou apresentando danos cerebrais.

Prestes a completar um ano de tratamento, médicos apontam que Thais tem lesões irreversíveis no cérebro.