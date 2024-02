Lívia Moura, irmã de Léo Moura, é presa no RJ por suspeita de venda de ingressos falsos para Sapucaí

Lívia Moura, irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura, foi presa nesta terça-feira (13) por estelionato. A mulher é acusada de vender ingressos falsos para camarotes da Marquês de Sapucaí, local onde ocorrem os desfiles das escolas de Samba no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ao menos 10 pessoas teriam feito denúncia direcionada a Lívia na 19ª Delegacia de Polícia na Tijuca, bairro da capital fluminense. Lívia teria prometido um par de ingressos por R$ 5 mil para as supostas vítimas, com a promessa de enviá-los por QR Code, o que nunca teria ocorrido.

Segundo o jornal O Dia, outras vítimas também relataram que Lívia teria afirmado que os nomes dos compradores seriam colocados em uma lista, mas ao chegar ao local se deram conta de que tudo não passava de um golpe.

Lívia foi presa na própria casa, localizada na Estrada Três Rios, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Operação de Carnaval

A prisão faz parte das ações realizadas na 'Operação Carnaval Seguro', que também prendeu outras nove pessoas por uso de documentos falsos para obtenção de credenciais para a Sapucaí.

Lívia Moura, inclusive, cumpria prisão domiciliar desde dezembro de 2022, referente ao inquérito que apura outro crime de estelionato e organização criminosa. Naquele ano, ela foi acusada de integrar um esquema de venda de ingressos falsos para o Rock in Rio.