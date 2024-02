Moradores são retirados às pressas de prédio com risco de desabar em São Paulo

Moradores de um prédio com risco de queda foram retirados às pressas de 133 apartamentos, nesta terça-feira (13), em Praia Grande, na Região Metropolitana de São Paulo. As informações são do G1.

O Edifício Residencial Giovannina Sarane Galavotti, de 23 andares, está localizado na Avenida Jorge Hagge, no Bairro Aviação, a uma quadra da praia.

O imóvel, entregue aos moradores em 2011, apresenta danos estruturais em três colunas, conforme apontou vistoria do Corpo de Bombeiros.

“Foram constatadas três colunas rompidas. Agora está sendo feito o trabalho de escoramento para que os esforços das demais colunas [que não sofreram danos] sejam divididos”, explicou o capitão do Corpo de Bombeiros, Thiago Duarte, ao G1.

Duarte ponderou, contudo, ainda não ser possível identificar a causa dos desgastes. Em nota enviada ao portal, a prefeitura informou que o prédio ficará interditado totalmente “até que o condomínio apresente uma série de documentações técnicas”.

O município afirmou, ainda, ter notificado o condomínio para apresentar a documentação. Depois disso, o material será analisado pela Secretaria de Urbanismo e Defesa Civil da cidade.