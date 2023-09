Jovem que cheirou pimenta e teve grave reação passa o aniversário em casa

A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, internada desde fevereiro por cheirar pimenta sem saber da alergia que possuía ao condimento, passou o aniversário de 26 anos em casa, nesta quinta-feira (7). A informação foi compartilhada pela mãe de Thaís, Adriana Medeiros.

Em agosto, a jovem recebeu alta hospitalar após cinco meses internada, em Goiânia. Desde a primeira hospitalização, ela passou por diversas complicações de saúde.

Adriana divulgou um vídeo da filha sobre uma maca dentro da casa da família.

“Estamos em casa com nossa princesinha. Tivemos alta para ela passar o aniversário com a família, com as filhas. Muito obrigada a todos pelas orações e pela positividade”, disse a mãe.

A alta de Thaís foi uma surpresa até para a família, já que no início da semana o estado de saúde da jovem não permitiria a saída do hospital. Segundo Adriana, Thaís não teve nenhuma melhora no sistema neurológico.

“Estamos com alta prevista para o próximo dia 9 de setembro. Gostaríamos muito que ela fosse para casa antes do seu aniversário que é dia 7 de setembro, mas isso parece que não será possível”, disse a mãe nas redes sociais, na terça-feira (5).

Alergia severa

Thaís Medeiros passou mal durante um almoço na casa do namorado, no dia 17 de fevereiro deste ano, ao cheirar um pote de pimenta-bode. Ela teve uma grave reação alérgica que provocou dano cerebral.

Por mais de 20 dias, ela ficou sob os cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na Santa Casa de Anápolis, onde foi internada inicialmente.

Uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social e técnico em enfermagem segue dando assistência domiciliar à jovem.

Thaís tem duas filhas: Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6.