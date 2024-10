Influenciadora Cíntia Chagas acusa ex-marido deputado de violência física e psicológica

A influenciadora digital Cíntia Chagas registrou um boletim de ocorrência no último mês de setembro, em São Paulo, contra o deputado estadual Lucas Bove (PL), seu ex-marido. Ela acusa o ex de abusos físicos e psicológicos praticados durante o relacionamento.

O inquérito policial foi instaurado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, que solicitou medida protetiva para a influenciadora. "O caso foi registrado como violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição. As investigações prosseguem sob sigilo judicial", informou ao g1 a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

À Polícia, a vítima afirmou que o político tentava controlar excessivamente sua vida desde o início do relacionamento, que durou dois anos. Ela relatou ainda que teve, inclusive, a vida profissional prejudicada pelo ciúme do deputado, que a todo momento exigia que a esposa informasse a própria localização e enviasse fotos e notas fiscais comprobatórias, além de atender às sucessivas chamadas de vídeo dele, para checar se ela realmente estava no lugar que dizia estar.

Violências

No depoimento, Cíntia contou ainda que sofreu diversos episódios de violência, como quando o deputado passou a apertar partes de seu corpo para lesioná-la e como quando ele arremessou uma faca em direção à perna dela.

Um outro momento relatado pela vítima foi durante um casamento em que os dois estiveram, no interior de São Paulo. À época, Bove teria forçado a esposa a posar para fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele teria, também, expulsado a companheira da festa.

Em outros momentos, o deputado teria chegado a humilhar a mulher chamando-a de "burra" e dizendo que ela só tinha sucesso por ser uma "mulher bonita que fala bem".

'Ato de coragem', diz advogada da influenciadora

Ao g1, a advogada da influencer, Gabriela Manssur, disse que a decisão da cliente de denunciar as agressões sofridas são um "ato de coragem, de proteção à sua integridade física, psíquica e moral e, acima de tudo, como medida de sobrevivência, servindo de exemplo para todas as mulheres que se encontram na mesma situação".

No momento, devido às medidas protetivas concedidas pela Justiça de São Paulo à ex-esposa, Bove está proibido de se aproximar dela e de seus familiares. Ele também não pode se comunicar com a ex ou frequentar os mesmos lugares, sob pena de prisão preventiva.

"Cíntia escolheu a si, evitando maiores prejuízos à sua vida e também à sua carreira construída com muito esforço e dedicação, mérito somente dela e que lhe garante a sua independência financeira", concluiu a advogada.

Em meio à repercussão sobre o caso, o deputado publicou nos 'Stories' do Instagram apenas o capítulo e o versículo "João 8:32". O trecho diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará".