Bola de Neve afasta pastor líder acusado de violência doméstica contra esposa

Rinaldo Pereira, pastor líder da Igreja Bola de Neve, foi afastado das atividades na instituição. O religioso foi denunciado pela esposa Denise Seixas, por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

O anúncio da igreja que possui 560 unidades em 34 países ocorreu no último domingo (9). Ao g1, a defesa de Rinaldo negou "qualquer prática de violência e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público". Denise conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra Rinaldo.

O que diz a Igreja

Nas redes sociais, a Bola de Neve informou que o Conselho Deliberativo irá assumir as responsabilidades do Ministério.

"É com muito pesar e tristeza que nos dirigimos a vocês para tratar dos fatos que se desdobram nas últimas semanas envolvendo o Ministério Bola de Neve. O Conselho Deliberativo, junto ao Apóstolo Rina, decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e a de sua família. A partir de agora, o Conselho Deliberativo assume a responsabilidade por todo o Ministério", inicia o comunicado.

A Igreja também prometeu a instalação de um canal para receber denúncias e elaboração de um Conselho de Ética. Veja as medidas:

⁠⁠Instalação do canal de ouvidoria para catalisar possíveis falhas e má conduta, por meio do e-mail ouvidoria@boladeneve.com

⁠Elaboração de um Conselho de Ética para apuração e deliberação a respeito de todas as irregularidades apresentadas.

⁠Diligência e apuração de cada caso (inclusive de foro íntimo), averiguando necessidade de afastamento ou desligamento de lideranças.

Acompanhamento de situações apresentadas pela investigação interna.

Reformulação do Regimento Interno para alinhar com mais clareza expectativas da congregação e evitar que eventos semelhantes aconteçam novamente.

"Queremos por fim reconhecer, humildemente, que momentos assim, apesar de toda tristeza e dor, são oportunos para aperfeiçoamentos, melhorias e restruturação. Não estamos empenhados em sustentar uma placa ministerial, mas sim a Igreja, noiva de Cristo", concluiu a Igreja.

Agressões

A pastora e cantora gospel Denise Seixas disse em depoimento à Polícia Civil que sofreu diversos tipos de agressão durante o relacionamento com Rinaldo, como xingamentos e violência física.

Em um dos momentos relatados, a cantora afirma que o pastor socou seu nariz. Denise ainda disse que não denunciou o marido antes por conta da influência dele.

Nos últimos meses do relacionamento, a cantora gravou uma série de vídeos desmentindo que Rinaldo seria um agressor. No depoimento, ela afirmou que foi obrigada por ele a fazer as gravações para proteger sua imagem e reputação.