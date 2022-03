Incêndio em supermercado deixa feridos no Interior do Paraná

Um supermercado no Centro de Ibiporã, município localizado ao norte do Paraná, sofreu um incêndio de grandes proporções durante a tarde desta segunda-feira (21). O Corpo de Bombeiros detalhou que a ocorrência deixou feridos. As informações são do g1.

Ao menos quatro vítimas deram entrada no Hospital Cristo Rei. A unidade de saúde não informou detalhes sobre o quadro clínico dos pacientes. Além disso, os bombeiros não chegaram a confirmar o número de vítimas.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma coluna de fumaça preta sobre o estabelecimento comercial.

meu e esse mercado q pegou fogo em Ibiporã hj. ta maluco pic.twitter.com/CJuL0VYdmJ — tilta não amigão (@andreflkr) March 21, 2022

A Polícia Militar (PM) foi ao local para ajudar na orientação do trânsito, já que as chamas e a fumaça escura impactaram também nos veículos que trafegavam próximo ao mercado.

Até o início desta noite, equipes de Ibiporã e Londrina dos bombeiros trabalhavam em parceria para a contenção do fogo. Após essa etapa, o Corpo de Bombeiros irá analisar as possíveis causas do incêndio.