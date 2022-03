Ex-marido de mulher flagrada com morador em situação de rua diz que história surpreendeu a todos

O ex-marido da mulher flagrada pelo atual companheiro fazendo sexo com um homem em situação de rua em Planaltina, Distrito Federal, o professor de educação física Cleyton Costa, disse que o acontecimento pegou todos de surpresa.

"Isso pegaria qualquer um que a conhece de surpresa. A Sandra é uma pessoa de coração muito bom, sempre ajudou a família dela e quando fomos casados ela também se uniu à minha família. Isso o que aconteceu [um possível surto psicótico] provavelmente foi por ela ser uma pessoa muito emotiva, mas somente um médico pode explicar melhor", declarou em entrevista ao jornal O Globo na sexta-feira (18).

O docente justificou que, até o momento, havia evitado falar sobre o assunto pois não queria atrapalhar na recuperação da ex-companheira. Sandra Mara Fernandes está internada, desde o dia do acontecimento, 9 de março, em uma unidade hospitalar, onde deu entrada em estado de choque.

Cleyton Costa confirmou a versão dada pelo atual marido da mulher, o personal trainer Eduardo Alves, de que ela estaria sem acesso à internet ou a televisão, para evitar que saiba da repercussão sobre o episódio.

"Estou tentando não comentar sobre o assunto, pois ela está em tratamento e de repente alguma informação que eu passe pode prejudicar o tratamento dela porque ela vai ficar a par de tudo o que está acontecendo. Por enquanto, ela está afastada da TV e internet".

"Posso dizer somente que ela é uma ótima mãe, uma pessoa muito boa e não merecia estar passando por isso. A preocupação é com a repercussão, pois quando ela souber, pode ser ruim para ela. Mas espero que o marido e a família dela possam dar o apoio que ela precisa para superar toda essa situação", completou.

Andamento da investigação policial

A Polícia Civil está investigando o caso em sigilo, segundo o delegado Diogo Cavalgante, da 16ª DP de Planaltina, afirmou ao jornal. O titular informou ainda que deve se pronunciar sobre o caso em um momento oportuno. Até agora, o personal trainer não foi indiciado por lesão corporal e nem o morador em situação de rua por estupro.

Perícias foram realizadas no veículo onde os dois tiveram relações sexuais. Conforme Metrópoles, os agentes de segurança encontraram amostras de sangue no carro. Os materiais colhidos no automóvel serão analisados e deve ajudar a esclarecer os detalhes do caso.

Conforme o marido de Sandra, Eduardo Alves, os médicos disseram que a esposa está em um quadro de surto psicótico e não consegue responder por ela mesma. Devido ao estado de saúde da esposa, ele defende que a relação sexual não foi consentida. Em áudios obtidos pela TV Globo, a mulher narrou a própria versão sobre o ocorrido e diz que consentiu.

O morador em situação de rua também negou, em depoimento, que tenha violentado a mulher. Segundo ele, a companheira do personal trainer teria convidado ele para entrar no carro. “Vamos brincar?", teria falado ela na ocasião.

Flagra e espancamento

O caso aconteceu no dia 9 de março, no Jardim Roriz, em Planaltina, Distrito Federal. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa, de 33 anos, saiu com a sogra para tentar ajudar o homem em situação de rua, no entanto, elas se separaram.

Ao perceber que a companheira não havia retornado para casa, o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, resolveu procurá-la. No percurso, ele encontrou o carro dela estacionado e, ao se aproximar, percebeu que a parceira estava fazendo sexo com o morador em situação rua no veículo.

Câmeras de segurança próximas ao local flagraram o momento em que o marido começou a agredir, com socos e chutes, o outro homem, que já estava fora do automóvel. Nas imagens é possível observar que Eduardo derruba a vítima no chão e lhe desfere diversos golpes.

Veja cenas da agressão