Um incêndio atingiu, na noite desta sexta-feira (2), uma área de mata no Morro dos Cabritos, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Não há informações de feridos, segundo o G1.

Conforme o portal, uma moradora relatou que as chamas começaram após a queima de fogos durante o jogo do Brasil contra Camarões, da Copa do Mundo.

O fogo foi observado por pessoas de vários bairros cariocas, como Leme e Ipanema. Bombeiros estão posicionados no entorno e fazem combate às chamas.