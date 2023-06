Ilha paradisíaca em SP tem lance inicial de R$ 26 milhões em leilão; veja fotos

Uma ilha avaliada em R$ 26 milhões em Ubatuba, em São Paulo, deve passar por um terceiro leilão.

Inicialmente previsto para começar segunda-feira (3), o leilão foi suspenso por determinação judicial, conforme divulgado pelo portal g1.

Legenda: Quem arrematar ilha, levará mansão de 757 metros quadrados Foto: Divulgação/Megaleilões

Um topógrafo deve fazer o levantamento exato da área antes da definição da nova data do leilão, por determinação do juiz Marcio Chiuvite Júnior.

A ilha já passou por duas tentativas de leilão, que terminaram sem lance. Em outubro do ano passado, ocorreu a segunda tentativa, com valor inicial de R$ 11 milhões.

Legenda: Mansão da ilha foi construída na década de 1990 Foto: Divulgação/Megaleilões

Em 2015, a ilha foi colocada à venda pela primeira vez por R$ 25 milhões, mas não foi arrematada.

Legenda: Ilha em Ubatuba tem 188 mil m² Foto: Divulgação/Megaleilões

Ilha privativa

A Ilha em Ubatuba tem 188 mil m² em uma área de mata preservada, com mirante com visão da costa e pelo menos dez praias. Só é possível entrar no local por barco, pela praia do Engenho.

Quem arrematar a ilha também leva uma mansão de 757 metros quadrados, construída na década de 1990. O imóvel tem nove suítes e sala com seis ambientes.

Legenda: Casa na ilha paradisíaca de Ubatuba tem nove suítes Foto: Divulgação/Megaleilões