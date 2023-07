Igreja afasta padre de atividades por 30 dias após mulher tentar se declarar, no Paraná

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Araporangas, no Paraná, retirou o padre das atividades por 30 dias, depois que uma mulher invadiu o espaço tentando se declarar para o líder religioso, na quarta-feira (12). O comunicado foi feito neste sábado (15) por um Bispo. As informações são do O Globo e TN Online.

Os moradores próximos à paróquia relataram que a mulher, sem identidade divulgada, queria se declarar para o padre, mas ele não estava no local na ocasião. Após o episódio, o líder religioso passa até por cuidados médicos por ficar abalado.

"Fomos surpreendidos pelo fato lamentável ocorrido nesta semana. Sentimentos de apreensão, tristeza e questionamentos são esperados e normais em uma situação como esta. Sofremos todos: padres, leigos e o bispo diocesano", explicou o Bispo Dom Carlos José de Oliveira.

Suspensão das atividades

O pronunciamento, feito por meio das redes sociais, também suspende festas, eventos e promoções durante o período de afastamento. "O pároco Pe. Geraldino, muito abalado pelo acontecido, está sendo acompanhado e estará retirado por trinta dias. A paróquia será atendida por vários sacerdotes de nossa diocese", completou

A Diocese de Apucarana já havia lamentado a situação e afirmado que presta todo apoio e solidariedade ao pároco. A organização também afirmou ainda que está "acompanhando toda a situação de ameaças, assédios e acusações sofridas pelo pároco há alguns meses, sendo injustas e descabidas".