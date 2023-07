Capitão da FAB é preso por tentar invadir apartamento de ex-namorada influencer

Depois de tentar invadir o apartamento da ex-namorada, a influencer e ex-garota de programa Gabi Benvenutti, um capitão da Força Aérea Brasileira (FAB) foi detido pela Polícia Militar de Pirassununga (SP), na madrugada deste domingo (16).

Segundo informações do g1, os dois foram ao mesmo bar na noite do sábado (15), com grupos diferentes. Gabi postou nas redes sociais que foi ao local acompanhada das amigas para comemorar o divórcio, que demorou quase quatro anos para assinar.

Ela foi embora do bar e, logo depois, o capitão da FAB apareceu na entrada do prédio em que ela mora, forçou o portão e conseguiu invadir a garagem. Ele tentou escalar pela varanda até o apartamento da vítima, mas acabou caindo.

A influencer e os vizinhos chamaram a Polícia Militar, que socorreu o homem com ferimentos até o Pronto Socorro da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Medida protetiva

O fato foi comunicado ao oficial do dia da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA), mas não houve procedimento imediato.

Nas redes sociais, Gabi desabafou dizendo que tinha uma medida protetiva contra ele, mas que o documento havia vencido um dia antes da invasão. "Tenho uma medida protetiva que tinha validade de seis meses, começou dia 15 de janeiro, e aí eles ligaram na polícia e falaram que ela extingue um dia antes do que seriam os seis meses", disse.

Legenda: Nas redes sociais, Gabi desabafou dizendo que tinha uma medida protetiva contra ele, mas que o documento havia vencido um dia antes da invasão Foto: Reprodução

"Então, exatamente aos 45 do segundo tempo, a medida não vale mais. Eu não quis prosseguir com o processo porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo e ainda parece que a culpada fui eu".

A reportagem tenta localizar a defesa do capitão e também procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para ter mais informações sobre o caso, bem como a Força Aérea Brasileira (FAB). Até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Quem é Gabi Benvenutti

Gabriela Natalia da Silva é escritora, natural de Pirassununga, formada em letras pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e mestre em educação sexual pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Legenda: Gabi ficou famosa quando ainda era garota de programa e mantinha um blog com contos baseados nas experiências com os clientes Foto: Reprodução/Instagram

Ela ficou famosa quando ainda era garota de programa, na época com o pseudônimo Lola Benvenutti, em que mantinha um blog com contos baseados nas experiências com seus clientes.

Atualmente, com mais de 40 mil seguidores do Instagram, ela dá dicas de como apimentar a relação, autonomia financeira, looks, além de variados assuntos. Gabi deixou a prostituição há anos, foi casada, se divorciou e agora produz conteúdo adulto na internet.

