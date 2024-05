Idosa morre na mesma agência em que 'tio Paulo' foi levado morto pela sobrinha

Uma idosa de 60 anos morreu, na tarde dessa quarta-feira (9), após sofrer um mal súbito em uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ). Curiosamente, o caso aconteceu no mesmo banco, na Avenida Cônego Vasconcelos, onde o idoso Paulo Roberto, 68, foi levado pela sobrinha, Érika Vieir — já morto para tentar pegar um empréstimo. As informações são do jornal O Globo.

Em nota enviada ao jornal carioca, o Itaú Unibanco lamentou "profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família".

A empresa afirmou ainda que "todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico". Bombeiros do quartel de Campo Grande chegaram a ser acionados por volta das 13h após a idosa sofrer o mal súbito no local.

Apoio psicológico aos funcionários

Após o ocorrido, a unidade foi fechada nesta quinta-feira. O banco destacou também que os funcionários foram acolhidos e também receberão todo apoio psicológico necessário.

Já os clientes estão sendo orientados a procurar a unidade próxima, agência 8486 (Av. Cônego Vasconcelos) ou acessar os canais digitais do Itaú.