Idosa finge sequestro por vergonha de admitir que caiu em golpe do bilhete premiado em MS

Uma mulher de 65 anos fingiu que foi sequestrada por ter vergonha de admitir que foi vítima do golpe do bilhete premiado, em Mato Grosso do Sul. O caso foi divulgado pelo portal Uol.

O filho da idosa procurou a polícia para denunciar que ela tinha sido vítima de um assalto seguido de sequestro na tarde de quarta-feira (28).

A idosa tinha alegado que, quando ela estava com uma amiga em um carro de aplicativo, o motorista anunciou assalto e manteve a amiga dela cárcere. A idosa então teria sido obrigada a fazer uma transferência de R$ 52 mil para liberar a amiga.

Após os policiais constatarem falhas na versão do sequestro, ela admitiu aos agentes que mentiu. Emocionada, ela relatou que estava com vergonha de falar sobre o golpe.

Golpe do bilhete

Após confessar que mentiu, a mulher contou aos policiais que sofreu o golpe em uma rua em Campo Grande. Uma mulher abordou a idosa, afirmando que ela tinha ganhado R$ 17 milhões, mas que precisaria de dinheiro emprestado para liberar o valor.

A idosa foi levada até um banco com ajuda de um motorista de aplicativo. Após entregar R$ 52 mil à suspeita, a vítima foi levada até a casa e a dupla fugiu.

Os suspeitos ainda não foram identificados. A polícia investiga se mais pessoas estão envolvidas no crime.