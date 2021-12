Idosa de 82 anos viraliza após colocar Alexa para rezar em Minas Gerais

Uma idosa de 82 anos de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais após ganhar uma Alexa de presente de Natal. Isso porque o objetivo da família era fazer com que assistente virtual a lembrasse de tomar seus remédios, mas o uso dado ao eletrônico foi outro: acompanhar Elza das Dores Santana em suas orações. As informações são do G1.

“Demos uma Alexa pra minha avó, agora a Alexa tá rezando o terço no meio do almoço”, disse em post no Twitter a analista de marketing Jéssica Meireles Santana, neta de Elza.

Em pouco mais de dois dias, o post foi curtido por mais de 132 mil pessoas e republicado mais de 6 mil vezes na rede social.

“Eu postei o tweet e, na hora que vi a proporção que tomou, pensei: ‘Vou postar o vídeo senão vão começar a pensar que é uma fanfic’”, disse Jéssica ao G1.

Em outra publicação, Jéssica postou um vídeo em que pergunta a avó o que ela achou do dispositivo. “Achei bom. Ela ensina muita coisa para gente. [...] Rezei, cantei”, afirma Elza.

“Tem que explicar direitinho, explicar da forma mais simples possível para que seja ferramenta de auxílio mesmo. (...) Para ela, está sendo uma ocupação porque descobriu novas coisas para fazer dentro de casa, e a pandemia aflorou isso”, disse Jéssica.