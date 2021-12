Em fase de testes, plataforma do metaverso de Zuckerberg registra primeiro caso de assédio

Ampliando os testes com o público, a empresa Meta - novo nome da empresa dona de marcas como Facebook, WhatsApp e Instagram - registrou o primeiro caso de assédio na plataforma social de realidade virtual Horizon Worlds.

A plataforma do metaverso foi liberada para milhares de voluntários nos Estados Unidos e Canadá, que tiveram a chance de visitar praças públicas, participar de brincadeiras, conversas e eventos.

Conforme o The Verge, uma voluntária, que não teve o nome divulgado, reportou nos fóruns do Horizon Worlds ter sofrido abuso em praça digital, tendo o avatar "apalpado" por um desconhecido. As informações são do TecMundo.

"Assédio sexual não é brincadeira na internet normal, mas estar em Realidade Virtual adiciona toda uma nova camada que faz o evento ficar ainda mais intenso", frisou a vítima. O incidente aconteceu no Plaza, o principal ambiente público do Horizon Worlds.

A voluntária ainda mencionou que várias pessoas ao redor do avatar "apoiaram o comportamento" do abusador e não prestaram ajuda.

Legenda: Metaverso da empresa tem espaços de divertimento, socialização e até para reuniões virtuais Foto: Reprodução