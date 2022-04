Homem que deu calote de R$ 6 mil em bar de Goiás é liberado sem pagar fiança

Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, que havia sido detido por fingir passar mal para não pagar conta de mais de R$ 6 mil em um bar de Goiás, foi colocado em liberdade provisória nesta segunda-feira (18). Ele foi preso em Goiânia no último sábado (16). O homem aplicou golpes em pelo menos cinco estados, incluindo o Ceará.

Segundo a juíza Maria Antônia de Faria, ele foi dispensado da fiança por relatar não ter dinheiro para pagar, pois é barman. O valor de R$ 10 mil havia sido determinado pela Justiça. As informações são do G1.

"O não recolhimento da fiança, aliada a presunção de miserabilidade em que se encontra o investigado, vez que afirma ser “barman”, além de estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, demonstram a necessidade de concessão da liberdade provisória sem o recolhimento da referida quantia", justificou a magistrada.

Apesar da soltura, Ruan terá de cumprir uma série de medidas para evitar que os calotes voltem a acontecer.

Proibição de frequentar bares para evitar o cometimento de novas infrações;

Compromisso de comparecimento a todos os atos e termos do processo;

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

Dever de recolhimento domiciliar no período noturno nos dias de folga;

Proibição de aproximar-se de testemunhas e/ou vítimas para efeito de intimidação.

Fingiu passar mal

Após consumir diversas bebidas alcoólicas caras e pedir comidas como churrasco e camarão, o homem alegou estar passando mal e foi socorrido por funcionários. Posteriormente, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada.

De chegada ao local, no entanto, eles perceberam que o homem estava fingindo e a Polícia Militar foi chamada para intervir no caso.

Além da falta de pagamento, ele teria se recusado a oferecer a identificação e não assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Crimes em estados

Segundo o portal G1, Ruan Pamponet é acusado de cometer crimes como estelionato e outras fraudes em todos os estados por onde já passou. Quando não é preso, ele some mesmo com a continuidade do processo criminal.

Ruan teve as primeiras acusações registradas no Distrito Federal, em 14 de abril de 2014, quando foi processado por estelionato na 8ª Vara Criminal de Brasília.

Só no Distrito Federal, ele tem processos nas cidades de Brasília, Taguatinga, Sobradinho e Águas Claras, entre os anos de 2014 e 2019. Já em 2018, ele chegou a ser preso por estelionato na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

Em 2019, Ruan foi preso no Rio de Janeiro, após consumir R$ 5,2 mil em um quiosque de alimentação. Em 2020, também cometeu o mesmo crime em Ilhabela, em São Paulo, se deslocando para Salvador em seguida.

Segundo a lei, nesses casos Ruan pode ser enquadrado pelo crime de estelionato, pelo qual já havia sido processado anteriormente.