Jornalista esfaqueado em Brasília segue sem previsão de alta; saiba mais

O jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo Brasília, segue internado na UTI de um hospital particular do Lago Sul, na capital do Distrito Federal, sem previsão de alta. O estado de saúde de Gabriel é estável e, de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18), ele "passou a noite bem e o quadro está dentro do esperado".

Os dois suspeitos, um jovem de 19 anos, José Felipe Tunholi, e um adolescente, de 17 anos, foram capturados. Segundo a polícia, os dois confessaram envolvimento no crime.

Conforme o portal g1, a dupla alegou que não conhecia Gabriel Luiz e decidiu assaltar o jornalista porque ele estava caminhando sozinho. O maior de idade teve uma audiência de custódia e prisão convertida em preventiva no domingo (17).

No depoimento à polícia, os suspeitos confessaram que o adolescente segurou Gabriel Luiz e o imobilizou com um golpe de mata-leão, enquanto o maior desferiu as facadas.

Crime

O jornalista, de 29 anos, foi atacado por dois suspeitos na noite da última quinta-feira (14), em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal. Conforme o Metrópoles, o porteiro o viu se aproximar. Primeiro, pensou se tratar de uma pessoa em situação de rua, mas depois o reconheceu. O trabalhador, então, liberou sua entrada.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fugiram.

Assista ao vídeo

Conforme o relato, Gabriel perdeu muito sangue, mas manteve-se consciente. O jornalista também pediu que o porteiro ligasse para o seu pai. O repórter foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao hospital, onde passou por cirurgias. Na noite desta sexta (15), foi extubado e está consciente.

