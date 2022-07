Homem é preso suspeito de matar cachorro da namorada por ciúmes

Um homem foi preso por suspeita de matar o cachorro da namorada, em Goiânia (GO). Ele teria dito que o animal havia fugido quando o levou para passear. Ao ser capturado pela Polícia, na última sexta-feira (8), o suspeito teria confessado o crime e indicado o local onde jogou o corpo do animal.

Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem estava com ciúmes da proximidade da namorada com o animal de estimação. Ele já havia agredido o cachorro outra vez, segundo informações do g1.

Na segunda vez que o homem ficou sozinho com o cão, o animal desapareceu durante um suposto passeio. A mulher chegou a produzir cartazes e pedir ajuda para localizar o cachorro.

Quando a Polícia começou a investigar o sumiço, viu pelas câmeras de segurança que o criminoso nunca havia levado o cão para passear. Ele foi visto saindo com uma mochila pesada, onde o corpo do animal estaria.

A identidade do suspeito não foi divulgada.