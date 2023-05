Homem é preso por encomendar e assistir mortes por videochamada no RS

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC RS) acusado de encomendar execuções e assisti-las por videochamada. A prisão ocorreu em Capão da Canoa, no litoral norte nessa quarta-feira (10).

O preso é apontado como chefe de uma facção criminosa atuante na zona sul de Porto Alegre. Ele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio, segundo o Uol.

Ele estava foragido desde março de 2022, quando ordenou que outros nove criminosos matassem dois homens, pertencentes a uma facção rival. Ele assistiu aos crimes por chamada de vídeo, mas uma das vítimas acabou sobrevivendo.

Longa ficha criminal

Conforme a Polícia gaúcha, o homem tem uma ficha criminal extensa, com 11 homicídios, tráfico de drogas, lesão corporal e posse de arma. Ele está no sistema prisional à disposição da Justiça.

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue em investigações para se aprofundar no caso e chegar a outros chefes de facção.