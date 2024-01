Helicóptero desaparecido em Ilhabela (SP) ainda não foi encontrado; familiares questionam piloto

O helicóptero que desapareceu em Ilhabela (SP), com quatro pessoas a bordo, continua sumido na manhã desta segunda-feira (8). A aeronave não faz contato há quase oito dias, quando saiu da Capital, às 13h15, com destino ao litoral paulista.

Nesse domingo (7), familiares das passageiras Luciana Rodzewics e Leticia Rodzewics criticam a decisão do piloto de retomar o voo após pouso de emergência. Segundo a avó da jovem, em entrevista à CNN, Neusa Rodzewics, a neta enviou um vídeo ao namorado quando fez a parada forçada e o homem insistiu para ela não retornar ao voo.

Neusa Rodzewics Familiar de Luciana e Leticia Rodzewics Por que o piloto não ficou lá e não pediu ajuda? Por que ele tinha que sair dali? Por que ele quis voar se não tinha combustível? Ele tinha que ter ficado lá e ter esperado socorro, já teria resolvido tudo isso.”

No dia do voo, Letícia, que voava em um helicóptero pela primeira vez, enviou uma mensagem ao namorado detalhando que a aeronave fez um pouso de emergência e que havia muita neblina naquele momento. Na ocasião, ela detalhou estar com medo e que o veículo tentaria retornar. Ela não soube precisar o local em que estavam. As informações são do portal CNN.

O piloto Cassiano Tete Teodoro conduzia o helicóptero quando ele desapareceu no dia 31 de dezembro. O profissional já foi alvo de uma investigação por voos irregulares e uma cassação por dois anos (2021-2023) da licença para voar.

Conforme à CNN, o profissional não tinha permissão para realizar voos comerciais de passageiros. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) declarou que "o helicóptero se encontra em situação normal de aeronavegabilidade, conforme registro em anexo, sem permissão para realização de serviço de táxi-aéreo."