Restaurante de Safadão abrirá segunda unidade em Fortaleza; investimento de R$ 9 milhões

A família do cantor e empresário Wesley Safadão vai expandir as operações do restaurante Rancho do Poço. A segunda unidade do empreendimento será aberta nos próximos meses na Parquelândia, bairro cujas atrações gastronômicas vêm crescendo fortemente nos últimos anos.

O novo endereço fica na Rua Dom Manuel de Medeiros, nº 535, a três quadras da Avenida Jovita Feitosa, e já está em obras, com investimento de R$ 9 milhões.

Em contato com a Camarote Eventos, empresa de Wesley, esta Coluna foi informada de que a inauguração está prevista para março.

A primeira casa da marca opera desde maio de 2017, na Maraponga. Embora a empresa esteja ligada ao cantor e ao seu irmão Watila Safadão, oficialmente, o sócio-administrador do restaurante é Marcus Medeiros Cavalcante Filho.

Legenda: Restaurante Rancho do Poço, na Maraponga Foto: Google Street View