Helicóptero cai em São Carlos, interior de SP, e deixa dois mortos

Um helicóptero caiu, em São Carlos, interior de SP, na tarde dessa quarta-feira (3). Conforme o Corpo de Bombeiros, acidente deixou dois mortos. As informações são do g1.

O capitão responsável por comandar a ação, Rangel Moreira Gregório, informou que foram encontrados os corpos de dois homens fora da aeronave.

“A aeronave ficou completamente destruída, e as vítimas foram arremessadas para frente e, provavelmente, foram vítimas do incêndio provocado pelo combustível que vazou”, afirmou.

O helicóptero partiu da feira de tecnologia agrícola Agrishow, realizada em Ribeirão Preto. A aeronave foi encontrada em chamas numa área de vegetação de uma propriedade, localizada às margens da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 259, entre São Carlos e Ribeirão Preto.

Vítimas

As vítimas do acidente já foram identificadas: Luiz Ricardo Lazarini, de 47 anos, e Eber Carvalho Guilhen, também com 47 anos. Os dois eram pilotos.

Legenda: Luiz Ricardo Lazarini, 47 anos - morava em São Carlos e era piloto de helicóptero com grande experiência Foto: Reprodução/Redes Sociais