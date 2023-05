Motorista de aplicativo debochou de suspeito de furto enquanto ele ainda estava vivo

O motorista de aplicativo investigado por atropelar um jovem, suspeito de furto, na região central de São Paulo, gravou um vídeo debochando do rapaz enquanto ele ainda estava vivo e preso embaixo do carro. Após a morte de Matheus Campos da Silva, de 21 anos, Christopher Rodrigues, de 27, publicou uma série de vídeos nas redes sociais em que zombou do óbito: "Menos um fazendo o L", escreveu se referindo ao símbolo da campanha presidencial de Lula em 2022.

Na gravação, realizado no dia 25 de abril, é possível observar o rapaz ensanguentado embaixo do carro do condutor. "E aí, comédia? Vai roubar trabalhador, seu c...?", xinga prestador de serviço.

Em resposta, Matheus estica o pescoço, olhando em direção a Christopher, e faz sinal de negativo com a cabeça. Na ocasião, ele afirmou que, mesmo com pedidos de pessoas que passavam na rua, não tiraria o veículo de cima do jovem. "Não posso tirar o carro, né. Senão o cara foge", disse e completou que o jovem só sairia do local acompanhado da Polícia.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As informações são do portal Uol.

Legenda: Motorista se negou a tirar o automóvel de cima da vítima Foto: reprodução

Os registros foram compartilhados por Christopher nas redes sociais. A Polícia Civil investiga se ele cometeu incitação ao crime. A corporação ainda apurará se houve omissão de socorro. O inquérito deve definir se houve homicídio culposo — quando não há intenção de matar — ou doloso — quando há intenção de matar — pela morte do rapaz.

A hipótese mais provável, até o momento, é a de homicídio culposo, conforme a investigação. No entanto, a autoridade aguarda laudos da perícia do local crime e também do Instituto Médico Legal (IML), que confirmará a causa da morte.

O que se sabe sobre o caso?

Uma vítima de um furto, que registrou a ocorrência, afirma estar com as janelas abertas quando uma pessoa apareceu ao lado do veículo em que estava, pegou o celular dela e correu. Em seguida, ela disse ter avistado o mesmo indivíduo caído no chão após ter sido atropelado por Christopher.

O caso aconteceu no Viaduto Júlio de Mesquita, na Bela Vista, região central da capital paulista. Os investigadores buscam câmeras de seguranças próximas ao local e que possam ter registrado o atropelamento. Testemunhas também devem auxiliar a apuração se houve ou não o crime de furto antes do incidente.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Matheus não possuía antecedentes criminais.