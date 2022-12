Helicóptero cai com cinco pessoas no Rio de Janeiro

Um helicóptero caiu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (14). Além do piloto, quatro pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas, sendo dois homens e duas mulheres. As informações são do g1.

O corpo de bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Os dois casais, que são da Argentina e da França, foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde deles é estável.

Pouso forçado após falha mecânica

O acidente ocorreu na Avenida das Américas, perto de um heliporto. O piloto informou que tentou um pouso emergencial após a aeronave apresentar uma falha mecânica.

A aeronave pertence a empresa Heli-Rio. Com o impacto no solo, a cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam.

O caso está sendo investigado pela Aeronáutica.