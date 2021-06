Grávida morre vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

Uma grávida de quatro meses morreu, nessa terça-feira (8), vítima de bala perdida na comunidade do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O disparo que atingiu a designer de interiores, Kathlen Romeu, de 24 anos, veio durante um confronto da Polícia Militar com um grupo criminoso da região. A mulher caminhava na rua com a avó quando recebeu o tiro.

Em nota, a PM alegou que o confronto começou após suspeitos atacarem agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins na localidade conhecida como "Beco da 14". Ainda segundo a corporação, a vítima foi encontrada ferida após a troca de tiros. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas veio a óbito.

As investigações sobre a morte da gestante estão na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ouvirá testemunhas e realizará diligências para identificar de onde partiu o disparo. Até agora, os policiais apreenderam apenas um carregador de fuzil, além de munições de calibre 9mm e drogas.

'Perdi minha neta e meu bisneto'

No Instituto Médico Legal (IML), a avó de Kathlen detalhou que estava indo com a neta na empresa onde uma filha trabalha. A rua "estava tranquila. Foi tudo muito de repente", lembra.

"A minha neta caiu, começou muito tiro. Quando eu puxei ela caiu, eu me machuquei ainda, me joguei para proteger ela, que está gravida. Eu só vi um furo no braço dela e gritei para eles me ajudarem a trazer. Perdi minha neta e meu bisneto".

'Vou vencer por você'

Kathlen já havia escolhido o nome do bebê, a quem chamava de "benção": Maya ou Zyon. Por meio de publicação nas redes sociais, ela disse estar "muito feliz e preenchida" com a gestação, apesar dos sintomas iniciais.

"Acordo as vezes assustada e pensando que não é real, mas aí vem uma fome de leão, uma dor de cabeça, um sono inacabável, uns enjoos incontroláveis e as azias que só Jesus me ajudando", relatou.

Legenda: Kathleen e o namorado Marcelo anunciaram a gravidez nas redes sociais Foto: Reprodução

O namorado da designer, que aparece no registro, o tatuador Marcelo Ramos, a homenageou e disse estar sem chão com a morte da companheira e do bebê.

"Nunca será esquecida meu amor, você, a Maya/Zayon sempre irão morar dentro de mim, estou completamente sem chão, as vezes é difícil entender a vontade de Deus, mas sei que você está melhor que nós", lamentou.

Marcelo termina o texto ressaltando que Kathlen era a "pessoas mais radiante e animada" e complementou: "Vou vencer por você. Que Deus me dê força".

'Queremos paz'

Legenda: Protesto interditou vias da comunidade Foto: Reprodução/Redes sociais

Moradores do Lins realizaram uma manifestação na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas Oeste e Norte do Rio. Os dois sentidos da via foram fechados com latas de lixo população ainda na tarde dessa terça-feira.

Um cartaz feito pela população pede "paz" na comunidade.

O Centro de Operações do Rio (COR) comunicou que o trecho interditado foi reaberto às 18h35 (Grajaú) e às 19h (Jacarepaguá".