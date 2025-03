Análise: Atuação do Fortaleza em derrota para o Sousa é injustificável

O Fortaleza perdeu para o Sousa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, em uma atuação inexplicável.

Ainda que tenha atuado com um time reserva pensando na final do Cearense, o adversário era muito limitado e jogou com uma equipe mista. O Sousa também está na final do Paraibano e poupou jogadores.

Ainda que um time reserva não tenha o entrosamento do titular, não se justifica a atuação do Leão. No time que começou o jogo, estavam Mancuso, Titi, Felipe Jonatan, Pol Fernández, Zé Welison, Kervin Andrade, Pikachu, Moisés e Renato Kayzer.

Todos reconhecidamente bons jogadores. Mas o que se viu foi um time apático, e um adversário corajoso, brioso, que lutou com todas as suas limitações para vencer.

Na etapa final, Pochettino, Calebe e Dylan Borrero entraram, mas pouco fizeram.

O Fortaleza tinha obrigação de vencer a equipe 'mista' do Sousa. Mas não venceu e não conseguiu a vaga antecipada para a 2ª Fase.

Com um calendário tão apertado com Série A e Libertadores perto de começar e sem nenhuma semana 'cheia', ter um respiro no dia 26, na última rodada da Copa do Nordeste era necessário. Mas não. O Clube não vai poder 'rifar' o jogo do CRB no dia 26, na véspera da estreia da Série A com o Fluminense no Castelão. A rodada ainda não terminou, mas deve precisar de pontos para garantir vaga no G4 do Grupo A.