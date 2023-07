Funcionárias que agrediram cadela que morreu em pet shop são indiciadas por maus-tratos

As funcionárias Laurice Damasceno e Tatiana Fragoso foram indiciadas pela Polícia Civil (PC) pelos crimes de maus-tratos após a cadela Luma ser agredida e morrer no último dia 17. As duas trabalhavam em um pet shop de Goiânia, capital de Goiás. Em registros da câmera de segurança, é possível ver o momento em que Laurice espanca a cachorrinha.

Já Tatiana se omite da cena, mas chegou a esganar outro animal. Conforme o g1, Laurice Damasceno declarou à PC que tentava conter a cadela, e que não esperava que o animal fosse "tão frágil". O laudo pericial concluiu que Luma morreu de asfixia em decorrência das agressões sofridas.

"Nas imagens, o animal já apresenta alguns sintomas neurológicos de que ele é agredido. Na necrópsia, Luma tinha congestão e edema cerebral, que justificam já o óbito, e congestão visceral. Ela também tinha outros sinais decorrentes das pancadas que levou, além de hematomas”, detalhou a perita criminal Bruna Patini.

O processo será encaminhado ao Poder Judiciário. A pena para maus-tratos pode variar entre 2 a 5 anos, e aumentar cerca de 1/3 em caso de morte. A dona do pet shop não será indiciada pelo caso.

Entenda o caso

A cadela Luma morreu após sofrer agressões no pet shop, na manhã do último dia 17. A causa da morte foi comprovada por laudo do departamento de Medicina Veterinária Legal da Polícia Científica do estado.

Em busca de respostas sobre o que provocou a morte da cadela, a tutora pediu as imagens das câmeras de segurança ao pet shop. As filmagens foram entregues pela própria direção do estabelecimento à Polícia Civil de Goiás (PCGO), que investiga a ocorrência.

Na gravação, é possível observar uma funcionária agredindo a cachorra com socos e empurrões durante uma sessão de secagem e tosa. Em determinado momento do vídeo, a mulher chega a enforcar o animal.

Outra funcionária também estava na sala e presenciou os maus-tratos, mas não fez nada para impedir as agressões.

A tutora Josineuma Dantas chegou a levar a shih-tzu para uma clínica veterinária, onde a cadela ficou internada e chegou a fazer exames de raio-x e tomografia. Na noite do dia 20, o veterinário responsável pelo caso chamou Josineuma até o local para informar sobre o falecimento de Luma.