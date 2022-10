Funcionária é indenizada em R$ 6 mil por ter conversas do WhatsApp expostas por patrão

Após patrão expôr conversas do WhatsApp, ex-funcionária de uma empresa de estética de Minas Gerais será indenizada em R$ 6 mil por danos morais. Conforme o g1, o sócio acessou o aplicativo sem a permissão dela, viu conversas com uma outra funcionária e mostrou prints do diálogo em reunião da empresa.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a mulher foi demitida e esqueceu o WhatsApp Web ainda conectado no computador da empresa, localizada em Patos de Minas.

Um dos sócios do estabelecimento, ao ver as conversas privadas da ex-funcionária, descobriu um diálogo dela com outra profissional da mesma empresa detalhando um possível romance extraconjugal entre o sócio da empresa e uma outra funcionária.

Ele tirou prints e expôs o caso em reunião. Conforme a funcionária que conversava com a ex-empregada, o sócio quis esclarecer que os boatos eram falsos e ainda chamou a mulher demitida de “falsa e incompetente”.

Ação judicial

Devido à exposição, o sócio deve pagar a indenização, conforme determinação da ação que não cabe mais recursos. O caso foi avaliado pelo juiz relator Leonardo Passos Ferreira e a empresa recebeu condenação em 1ª instância.

Apesar de terem entrado com recurso, Passos apontou que houve invasão de privacidade. "Ainda que fossem reprováveis as fofocas propagadas, as conversas particulares jamais poderiam ter sido divulgadas a terceiros, sobretudo da forma grosseira e explosiva como ocorreu. Toda a situação poderia ter sido conduzida de modo mais discreto e respeitoso”, disse.