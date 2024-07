Foto na 'Trilha do Funicular', em São Paulo, apareceu em lista de 'selfies mais perigosas do mundo'

Com acesso proibido por ser considerada uma das trilhas mais perigosas de São Paulo, a Travessia do Funicular atrai pessoas que têm se arriscado em passeios desacompanhados ou com guias clandestinos. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos registros de grupos sem proteção sobre as estruturas da estrada de ferro abandonada.

Uma dessas imagens, inclusive, integrou a listra de "selfies mais perigosas do mundo" feita em 2019 pelo site Far & Wide e replicada por diversas páginas. Ela foi feita por um designer gráfico de Jundiaí, no interior paulista, que concedeu entrevista ao g1 naquele ano.

"Esse tipo de foto não é aconselhada para qualquer pessoa. Uma distração, um tropeço, vertigem, labirintite, um calçado inapropriado, uma brincadeira, entre outras coisas, podem ser extremamente perigosos nesses ambientes", disse ele, à época.

A lista também traz selfies feitas por pessoas em cima da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com o corpo para fora em um trem em movimento, ao lado de animais perigosos e em arranha-céus e penhascos.

TRILHA PROIBIDA

A Travessia do Funicular está localizada no Parque Estadual da Serra do Mar, em Santo André, no ABC Paulista. O local tem várias outras trilhas que podem ser feitas com o auxílio de guias autorizados.

A via férrea ligava Jundiaí a Santos e foi inaugurada em 1867. Para subir a sessa do mar, ela contava com um sistema para puxar as locomotivas por cabo de aço que ficou conhecido como Funicular. Ele foi desativado em 1982, e desde então a estrada está abandonada, em meio à Mata Atlântica. Com isso, o socorro pode demorar a chegar caso algum visitante sofra um acidente.

No último domingo (30), o Fantástico publicou uma reportagem sobre os grupos que têm arriscado a vida nesse passeio clandestino que tem início na Vila de Paranapiacaba, destino turístico do estado.

Em anúncios nas redes sociais, essas pessoas inclusive alertam para o risco de não poder fazer a trilha. "Bem raro isso, mas eu gosto de deixar avisado. Às vezes tem guarda lá na entrada. Caso isso aconteça, remarcamos a trilha, ou você pode usar o crédito em outras trilhas", diz a mensagem.

Legenda: Guias clandestinos oferecem pacotes para passeio em trilha proibida em São Paulo Foto: Reprodução

Hércules "Spiff" Soares, monitor ambiental ouvido pelo Fantástico aponta que as madeiras entre os trilhos estão "podres" a não são confiáveis. "Eles [visitantes] atravessam engatinhando por cima dos trilhos ou com um pé em cada trilho. De qualquer forma, muito arriscado", afirma

Daniel Raimondo e Silva, coordenador do Setor de Uso Público da Fundação Florestal, também destaca a possibilidade de se machucar nos ferros e contrair tétano e outras doenças.

Segundo informações do g1, a área da ferrovia possui trechos sob a administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), da Secretaria de Patrimônio da União e da empresa MRS, concessionária que administra a linha férrea em operação.

Em comunicado, o órgão afirma que vigilantes da MRS atuam para coibir o acesso de visitantes clandestinos, e que os órgãos têm disposição para ajudar na regulação das atrações turísticas.

Ainda conforme o g1, a prefeitura de Santo André afirma ter "total interesse na regulamentação da visitação da trilha da conserva, ou funicular, como é conhecida pela maioria das pessoas."