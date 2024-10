Fortaleza tem dois tabus contra o Grêmio

O Fortaleza visita o Grêmio nesta sexta-feira (4), às 21h30, em Porto Alegre/RS, pela Série A de 2024. O confronto pode devolver a liderança para o time cearense em caso de vitória, além da manutenção de dois tabus que envolvem o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e o retrospecto.

Na tabela de classificação, o Leão é o 3º colocado, com 55 pontos. O time gaúcho é o 14º, com 32.

Tabus para o Fortaleza

Apesar da dificuldade histórica no Rio Grande do Sul, o Fortaleza detém duas marcas favoráveis contra o Grêmio. A primeira é uma invencibilidade de oito partidas diante do adversário gaúcho. A última derrota foi pelo Brasileirão de 2019, quando perdeu por 1 a 0 no estádio Centenário/RS.

Depois desse resultado, o Leão somou três vitórias e cinco empates, todos pela Série A. No 1º turno de 2024, ganhou na Arena Castelão por 1 a 0 com gol de Lucero.

Legenda: No 1º turno da Série A, o Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena Castelão Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Em paralelo, há uma outra marca que perpassa os treinadores históricos dos dois clubes. Na carreira, o técnico Renato Gaúcho nunca venceu o argentino Vojvoda à frente do Grêmio. Foram três encontros, dois sendo na Arena, palco do jogo de logo mais, com dois empates e uma derrota.

A única vez que Renato o venceu foi com o Flamengo. Logo, o duelo entre os comandos é acirrado.

Invencibilidade contra o Grêmio

Fortaleza 2x1 Grêmio - Brasileirão 2019

Grêmio 1x1 Fortaleza - Brasileirão 2020

Fortaleza 0x0 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2021

Fortaleza 1x0 Grêmio - Brasileirão 2021

Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2023

Fortaleza 1x1 Grêmio - Brasileirão 2023

Fortaleza 1x0 Grêmio - Brasileirão 2024