Fóssil humano de quase 12 mil anos é encontrado em Goiás

Um fóssil humano de quase 12 mil anos foi encontrado por pesquisadores em um sítio em Serranópolis, sudoeste de Goiás. Junto ao esqueleto, estavam carvão e outros objetos milenares como crânios.

Os indícios do esqueleto foram encontrados em 2022, segundo o professor Julio Cezar Rubin de Rubin, um dos condutores da pesquisa. A escavação foi feita somente neste ano, em março. As informações são do g1.

“Já havíamos encontrado carvão e um artefato lítico perto do pé desse indivíduo. Há uma cronologia de entre 11.900 e 11.700 anos antes do presente. Ele pode ser mais novo, pois pode estar dentro de uma cova, tinha carvão embaixo dele também. Só a continuidade da pesquisa é que vai definir a data exata”, explicou.

Os restos mortais podem se tornar os mais antigos já encontrados no centro-oeste, caso a idade do fóssil seja comprovada.

“Ainda temos mais um metro para cavar. Um sítio arqueológico é um ponto de interrogação, sempre pode haver descobertas, assim como não pode ter mais nada. Não sabemos o que pode ser encontrado, há uma gama de coisas. Há a possibilidade de encontrar cultura material, restos alimentares, estruturas de fogueiras e até mais esqueletos”, explica.