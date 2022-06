Bebê mamute congelado há mais de 30 mil anos é encontrado no Canadá

Mineradores descobriram na última semana, no Canadá, um filhote de mamute lanoso mumificado, classificado como o mais completo da América do Norte. Ele foi identificado em um campo de ouro no território de Yukon. As informações são da CNN.

Segundo disse o governo de Yukon e a Primeira Nação de Tr’ondek Hwech’in, os trabalhadores encontraram o animal congelado e “quase completo” enquanto escavavam a região.

Informações iniciais indicam se tratar de uma fêmea, e os geólogos acreditam que o animal morreu e foi congelado há mais de 30 mil anos. A mamute tem o mesmo tamanho de outro filhote, de 42 mil anos de idade, descoberto na Sibéria em 2007.

Fóssil foi batizado de “Nun cho ga”

O fóssil descoberto ganhou o nome dos anciãos de Tr’ondek Hwech’in de “Nun cho ga”. Na língua Han, o nome significa grande bebê animal.

“Como paleontólogo da era do gelo, foi um dos meus sonhos de vida ficar cara a cara com um mamute lanoso real. Esse sonho se tornou realidade hoje”, disse Grant Zazula. “Nun cho ga é linda e um dos mais incríveis animais mumificados da era do gelo já descobertos no mundo. Estou animado para conhecê-la mais".