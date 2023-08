Festa de 15 anos de filha de empresário viraliza com shows internacionais e bolo de R$ 25 mil

Com direito a show do The Chainsmokers e bolo de R$ 25 mil, uma festa de aniversário viralizou nas redes sociais, nesse domingo (6). O evento, celebrado no município de Nova Lima, em Minas Gerais, comemorou os 15 anos da filha de Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master.

Sem medir esforços para garantir que a festa fosse perfeita, o empresário teria mandado asfaltar uma rua próxima ao condomínio onde a celebração ocorreu no último final de semana, de acordo com o jornal O Globo.

Além disso, moradores da região ainda teriam recebido uma cesta de bebidas com um cartão, sendo convidados a se hospedar em um hotel de luxo em Belo Horizonte. A medida seria uma forma de evitar que os vizinhos fossem incomodados pelo barulho da festa.

O local também recebeu um palco para as atrações musicais da festa: Alok, Dubdogz, Kvsh, Dennis e The Chainsmokers, donos dos hits internacionais “Closer” e “Something Just Like This”.

Completando a celebração, a família da aniversariante teria desembolsado R$ 25 mil para custear o bolo da debutante, encomendado em uma confeitaria de São Paulo.

REPERCUSSÃO NAS REDES

Os detalhes da festa foram compartilhados no Twitter e acabaram se tornando um dos assuntos mais comentados da rede social no fim de semana.

A publicação, feita por um usuário chamado Fernando Veloso, conquistou mais de 10 mil curtidas e foi visualizada por mais de 1,2 milhão de perfis. Nos comentários, os internautas se mostraram impressionados com o luxo da celebração.