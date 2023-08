Funcionário de banco dá 'selinho' em namorada e é demitido por justa causa; Justiça reverte decisão

Demitido após dar um "selinho" na namorada dentro da agência bancária em que trabalhava, um homem de Guarulhos (SP) conseguiu reverter a justa causa na Justiça Trabalhista. A identidade dos envolvidos, bem como o nome da empresa, foram preservados.

A demonstração de afeto, que ocorreu durante o expediente do casal, teria ido além: segundo a empresa, houve "troca de beijos, abraços e carícias". Mas o homem sustentou que deu apenas um "selinho" na amada. As informações são do Uol.

As imagens extraídas de uma câmera de segurança mostraram "abraço e corpos projetados para se beijarem". Por isso, o juiz Bruno Acioly, da 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos, entendeu que não houve cunho sexual na interação do casal, concluindo que a demissão por justa causa seria uma punição desproporcional.

Decisão justa?

A lei autoriza as empresas a limitares a liberdade dos seus funcionários no que diz respeito a relações amorosas no trabalho. Mas nesse caso, diz a decisão, não há prova de penas menores ao trabalhador pela atitude, seja advertência ou suspensão.

O homem responsável pelo selinho deve receber FGTS, férias e 13º proporcionais, entre outros direitos. Cabe recurso da decisão.