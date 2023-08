Ex-detento escala poste e fica por mais de 24 horas para fugir de policiais em Itabira

Na tentativa de fugir da Polícia Militar (PM-MG), um homem, de 38 anos, subiu em um poste, onde permaneceu por mais de 24 horas. O suspeito escalou o poste na cidade de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, às 16h30 de sexta-feira (4) e só saiu na tarde deste sábado (5).

Segundo os agentes, o suspeito, reconhecido como Fábio Martins, subiu no telhado da própria residência após avistar a guarnição policial, que cumpria um mandado de prisão contra ele.

“O indivíduo possui diversos inquéritos por crimes de roubo, furto, dano, apropriação indébita, dentre outros”, disse a PM-MG.

Fábio pegou um bastão de madeira e subiu no poste de energia elétrica. Por conta disso, foi solicitado que a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) "desligasse a rede no local por medidas de segurança", fazendo com que ao menos 380 clientes ficassem sem energia elétrica.

No início da tarde, parte dos clientes teve a situação normalizada, e outros 59 moradores continuavam sem energia elétrica.

NEGOCIAÇÃO E PEDIDOS

Após Fábio subir no poste, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do homem, contudo, conforme o relato de um agente que atua na ocorrência, o homem arremessou um tênis e agiu de forma hostil.

Para sair de lá, o suspeito exigiu a presença de um irmão, além de cinco cigarros e uma marmita. Além da polícia e militares do Corpo de Bombeiros, a negociação contou com a presença de promotores, dois advogados e uma representante comunitária.

O advogado do suspeito disse que ele já não estava respeitando as regras do regime semiaberto, e, por conta disso, voltaria para regime fechado - no qual ele já esteve por oito anos. Fábio alegou que teve uma prisão traumática, por isso resistiu a prisão.