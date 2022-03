FAB envia avião para resgatar brasileiros que fugiram da Ucrânia

A Força Áerea Brasileira (FAB) informou, nesta quinta-feira (3), que vai enviar uma aeronave KC-390 Millennium para o resgatar os brasileiros que estão sendo fugindo da Ucrânia. A previsão é de que avião decole na próxima segunda-feira (07) à tarde. A notícia foi informada por meio de comunicado no Twitter oficial da FAB.

Por determinação da Presidência da República e sob coordenação dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) tem previsão de decolar na segunda-feira (7) à tarde, de Brasília (DF), para o resgate de brasileiros pic.twitter.com/pHOwxx80ek — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) March 3, 2022

Segundo a FAB, Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, órgão que está coordenando a ação, a aeronave transportará cerca de 11 toneladas de material de ajuda humanitária para o leste europeu.

O destino é Varsóvia, capital da Polônia, onde os cidadãos devem embarcar conforme definições do Ministério. Serão realizadas paradas técnicas em Recife, Pernambuco, Cabo Verde e em Portugal. A chegada ao Brasil está prevista para quinta-feira (10) pela manhã.

Ajuda humanitária

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (03), o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, pediu por ajuda humanitária para seu país.

disse Anatoliy Tkach Encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia Precisamos de ajuda humanitária"

O representante da Ucrânia no país apresentou um balanço da guerra no leste europeu e afirmou que há ucranianos que querem buscar refúgio no Brasil.