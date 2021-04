Ex-presidente Lula recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19

O ex-presidente Lula é mais um dos brasileiros a tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Ele recebeu o imunizante na manhã deste sábado, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Lula recebeu a segunda dose da vacina por volta das 10h. O fato foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.

O ex-presidente havia recebido a primeira dose ainda no dia 13 de março, também em São Bernardo. Ele estava acompanhando pelo deputado federal e ex-ministro Alexandre Padilha (PT).

"Tudo que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus", disse ele logo após ser imunizado.

Vacinação

Lula foi vacinado no posto de atendimento em drive-thru instalado ao lado da prefeitura.

Ele anunciou que tomaria a primeira dose vacina durante uma coletiva de imprensa após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de anular todas as condenações relacionadas à operação Lava Jato.

"Semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro: não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro da saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid", disse Lula na coletiva.