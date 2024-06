Ex-prefeito César Maia aparece em vaso sanitário durante sessão na Câmara do Rio de Janeiro

O vereador Cesar Maia (PSD), de 78 anos, apareceu sentado em vaso sanitário durante sessão extraordinária do plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, realizada nesta quarta-feira (5). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o vereador Pablo Mello (Republicanos) tentando segurar o riso com a situação enquanto conduzia a sessão.

Durante reunião virtual, estava sendo discutido o projeto de lei para declarar o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural da capital fluminense. Quando a tela mostrou os participantes que participavam online, o ex-prefeito do Rio de Janeiro apareceu sentado no banheiro, com camisa, mas sem calças.

Apesar de Cesar pegar o celular para mostrar só o rosto, foi possível ver a cena. "Senhor vereador Cesar Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor", pediu Mello, tentando conter a risada.

"Perfeitamente", respondeu Maia. O vereador Mello tenta seguir com a discussão, mas tem dificuldade.

Conforme o g1, a assessoria de Maia declarou, em nota, que: "o vereador estava presente na sessão plenária, como em todas, e teve uma indisposição repentina, mas se manteve na sessão. O mal-estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho".