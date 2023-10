Ex-campeão de fisiculturismo publicou vídeo antes de ser assassinado em academia

O ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, Eustácio Batista Dias, assassinado a tiros em uma academia de Botucatu, em São Paulo, publicou imagens e vídeos no local pouco antes do crime. O homicídio foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, na tarde dessa terça-feira (17).

O fisiculturista, de 27 anos, acumulava cerca de 11 mil seguidores no Instagram, onde publicava imagens da rotina e os treinos na academia. Até então, ninguém foi preso pelo assassinato.

As imagens na academia foram publicadas nas redes sociais por volta das 16h. Eustácio mostrou halteres de musculação com a palavra 'Santuário' e, logo em seguida, uma foto exibindo os músculos. A rotina de treino, inclusive, era bastante intensa, já que ele tinha o título de campeão nacional na categoria Men’s Physique Júnior, em 2018.

Após as primeiras fotos, o homem ainda compartilhou uma frase motivacional enquanto caminhava em uma esteira. Minutos depois, conforme marcou o relógio das câmeras de segurança da academia, dois homens armados entraram no local e dispararam contra a vítima, que caiu no chão e foi alvejada mesmo após o primeiro tiro.

Outro homem que estava no local também foi atingido, mas não há nenhuma informação sobre o estado de saúde dele, segundo o portal g1 de Bauru e Marília, em São Paulo. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.