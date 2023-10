Campeão de fisiculturismo em 2018 morre assassinado dentro de academia em SP

O campeão brasileiro de fisiculturismo de 2018, Eustácio Batista Dias, foi assassinado na tarde desta terça-feira (17), em uma academia em Botucatu, no interior de São Paulo. Dois homens invadiram o espaço e atiraram no atleta de 27 anos.

As câmeras de segurança da academia registraram o momento em que os criminosos entram no local e disparam contra Eustácio, que cai no chão. A dupla se aproxima e continua a atirar até matar o fisiculturista. Em seguida, eles fogem. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Eustácio foi campeão brasileiro de fisiculturismo na categoria Men’s Physique Júnior, em 2018, e treinava na academia no momento em que foi alvejado.

A gravação mostra que havia seis pessoas na academia no momento em que os criminosos invadem. Um homem foi atingido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.