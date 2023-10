Rapper LK Metralha é morto a tiros durante abordagem da Polícia em Guarulhos, SP

O rapper Lucas Nascimento Conceição Silva, de 20 anos, conhecido como LK Metralha, foi morto a tiros pela Polícia Militar de São Paulo na noite do último domingo (15).

O caso aconteceu durante uma abordagem em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e foi registrado como morte por intervenção policial. Nos registros oficiais, foi escrito também que houve resistência e que a Polícia localizou um veículo roubado no 1º Distrito Policial da cidade.

De acordo com o G1, que deu a informação com base no boletim de ocorrência, LK Metralha pilotava uma moto na contramão da rua Professor Brasília Castanho de Oliveira, com uma pessoa ainda não identificada na garupa, quando passou pela viatura. O rapper e o garupa teriam, então, sacado uma arma de fogo e apontado para os policiais.

Um dos militares disse que efetuou um "disparo que atingiu o braço esquerdo do condutor da moto" e perfurou a axila dele, o fazendo cair da motocicleta. Além disso, os PMs disseram que viram vídeos gravados por câmeras de segurança que mostram o garupa pegando algo do chão e fugindo.

LK Metralha chegou a ser socorrido por uma ambulância para o Hospital Municipal de Urgências (HMU) de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Moto roubada

A Polícia afirma que a moto utilizada pela dupla era roubada. A queixa de roubo havia sido registrada a partir da placa do veículo, que tinha sido levado por dois criminosos no dia 15 de setembro deste ano, no Centro de Guarulhos. O dono da moto foi localizado pelos policiais para recuperar o veículo.

A arma do policial que atirou no rapper foi apreendida para perícia, mas a arma que estaria com o garupa não foi encontrada.

Quem era LK Metralha

O rapper era tido como uma das "promessas" do rap e do trap da periferia de Guarulhos e já havia gravado clipes com diversos artistas do segmento, como Raffa Moreira. Além disso, ele teria lançado músicas como "Jogador Caro", "Preto no Topo", "Mestre da Fuga" e "Sobrevivendo nas Ruas".